Geçitkale-Tatlısu yolunda kaza: Kontrolden çıkan araç bahçeye savruldu

Geçitkale-Tatlısu yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç bahçeye savrularak takla attı.
Araç, bir bahçede durabildi.
Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Geçitkale-Tatlısu yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç bahçeye savrularak takla attı.
Araç, bir bahçede durabildi.
Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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