Geçitkale-Tatlısu yolunda ölümlü kaza! 8 kişi de yaralı!

Saat 17.15 sıralarında, Tatlısu- Geçitkale Anayolunun 5-6 km'leri arasında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 8 kişi yaralandı.
Kaza sonucunda 59 yaşındaki Gürcan Ter hayatını kaybetti.
Saat 17.15 sıralarında, Tatlısu- Geçitkale Anayolunun 5-6 km'leri arasında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 8 kişi yaralandı.
Kaza sonucunda 59 yaşındaki Gürcan Ter hayatını kaybetti.
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