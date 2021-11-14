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Geçitkale-Tatlısu yolunda ölümlü kaza! 8 kişi de yaralı!

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Geçitkale-Tatlısu yolunda ölümlü kaza! 8 kişi de yaralı!
Geçitkale-Tatlısu yolunda ölümlü kaza! 8 kişi de yaralı!

Saat 17.15 sıralarında, Tatlısu- Geçitkale Anayolunun 5-6 km'leri arasında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza sonucunda 59 yaşındaki Gürcan Ter hayatını kaybetti.

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