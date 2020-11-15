Geçitkale ve Boğaziçi Şehitleri anıldı…

Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri, Geçitkale Şehitler Anıtı’nda düzenlen törenle anıldı.

Tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.Törende konuşan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, EOKA’nın Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için katliamlar yaptığını anımsattı…

Öztaş, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu azim ve irade sayesinde gerçekleşen 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın Kıbrıslı Rumları EOKA katliamından kurtardığını ve faşist cunta idaresindeki Yunanistan’a özgürlük getirdiğini belirtti.. Öztaş, özgürlük ve bağımsızlık uğruna şehit düşenleri rahmet ve minnetle anarak konuşmasını tamamladı.

15 Kasım gününü yaşayan Güner Sönmezkale’nin anısını kızı Leman Baykan’ın aktarmasının ardından buradaki tören Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğrencisi Sahrenur Sonbaş’ın “Mehmet Emin Destanı’ isimli şiiri okumasıyla devam etti… Anma töreni din görevlisinin şehitler için dua okumasıyla tamamlandı