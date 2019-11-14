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Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri törenlerle anılacak

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Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri, yarın törenlerle anılacak.Geçitkale Şehitler Anıtı önündeki tören, saat 09.30’da çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak.
Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri törenlerle anılacak

Törende Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacak, şiir ve dua okunmasının ardından şehitlik ziyaret edilecek.


Boğaziçi şehitleri için düzenlenecek tören ise, Yeniboğaziçi’nde saat 11.45’te yapılacak. Çelenklerin anıta konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak törende, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar tarafından yapılacak konuşmanın ardından şiirler ve dua okunacak.

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