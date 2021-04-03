Geçitkale'de Covid-19 vakaları var...
Belediye'den açıklama yapıldı.
İşte o açıklama;
Tüm Halkımıza Önemli Duyuru!
Bugün ne yazık ki Geçitkalemizde 2 pozitif vaka tesbit edilmiş ve çok sayıda temaslıları olduğu bilgisi edinilmiştir.
Elzem ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkılmaması maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını rica ederiz.
Testi pozitif çıkan vatandaşlarımıza geçmiş olsun der, hepinize sağlıklı günler dileriz.
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