  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Geçitkale’de eğitim uçağı düştü,2 kişi hayatını kaybetti

» »
Geçitkale’de eğitim uçağı düştü
Geçitkale’de eğitim uçağı düştü,2 kişi hayatını kaybetti

Bugün saat 12.50 sıralarında, Geçitkale Havaalanında, Hava Sporlarına Federasyonuna ait bir eğitim uçağı eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düşmüştür.

Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Eğitim uçağının  düşmesi ile  SERKAN Özcezarlı Hakan Çetinkaya yanarak öldü

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak22 Ekim 2019 Salı 16:59
  • Dikkat! yollarda görüş mesafesi azaldı!22 Ekim 2019 Salı 11:52
  • Çavuşoğlu: Grevle yaratılan ders kayıpları nasıl giderilecek?21 Ekim 2019 Pazartesi 16:42
  • İskele’de yarın elektrik kesintisi olacak21 Ekim 2019 Pazartesi 15:10
  • Karpaz'da yağmur yağdı, 10 dakika arayla 2 kaza meydana geldi (GÜNCELLENDİ)20 Ekim 2019 Pazar 15:03
  • İskele’de kış hazırlıkları sürüyor: 2 sokağa daha yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor18 Ekim 2019 Cuma 13:50
  • Eroğlu: “UBP Parti Meclisi’nin belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı için elimden geleni yapacağım”17 Ekim 2019 Perşembe 17:51
  • İskele Balıkçı Barınağı görenleri şaşırtıyor!17 Ekim 2019 Perşembe 12:41
  • İskele’de bine yakın vatandaşa evde sağlık hizmeti veriliyor16 Ekim 2019 Çarşamba 11:44
  • İskele Polis Müdürlüğü’ne ait telefon hatlarındaki arıza giderildi11 Ekim 2019 Cuma 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti