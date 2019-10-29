Geçitkale’de eğitim uçağı düştü,2 kişi hayatını kaybetti

Bugün saat 12.50 sıralarında, Geçitkale Havaalanında, Hava Sporlarına Federasyonuna ait bir eğitim uçağı eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düşmüştür.
Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Eğitim uçağının düşmesi ile SERKAN Özcezarlı Hakan Çetinkaya yanarak öldü
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