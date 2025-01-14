Geçitkale’de Hırsızlık ve Dolandırıcılık: İki Zanlı Tutuklandı

Geçitkale’de bir ambardan zeytinyağı ve ev eşyaları çalan zanlılar, çaldıkları malları satarak sahtekarlıkla 6500 TL temin etti.

05-08 Ocak 2025 tarihleri arasında Geçitkale’de, bir ikametgahın kuzey kısmında bulunan ve ambar olarak kullanılan binanın kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılarak içeriye girildi. Ambardan toplam 50 litre zeytinyağı ve çeşitli ev eşyaları çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.Ö. (53) ve Ö.G. (43) isimli zanlılar tutuklandı. Soruşturma sırasında, zanlıların çaldıkları 20 litre zeytinyağı, çerçeveli bir ayna, ekmek teknesi ve cam vazoyu Tuzla’da bir kişiye satarak sahtekarlıkla toplam 6500 TL para temin ettikleri ortaya çıktı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi