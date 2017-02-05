Geçitkale’de üreten kadınlar pazarı yardıma muhtaç aileler için kuruldu

Geçitkale Belediyesi tarafından ayda 4 kez kurulan “Üreten Kadınlar Pazarı”nda bugün Vicdani Yardım Derneği yardıma muhtaç ailelere yönelik satış yaptı.

Üreten Kadınlar adına BRT’ye konuşan Emine Oltan, pazarın üreten kadınların neler yapabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Üreten kadınların kendi emeklerini satışa sunarak aile bütçelerine katkı yaptıklarını belirten Oltan, herkesin desteğini beklediklerini söyledi.

3’ü cuma, 1’i de pazar günü olmak üzere ayda 4 kez kurulan pazarda Vicdani Yardım Derneği de stant açtı.

Stantta satılan ürünlerden elde edilen gelir ise yardıma muhtaç aileler için kullanılacak.