Geçitkalede yaşanan faciada ‘’perde’’ aralanıyor

Geçitkale’de bugün saat 03.30 sıralarında meydana gelen; anne, baba ve bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan cinayete ilişkin polis ekiplerinin soruşturması derinleşerek sürüyor…

Ç. ailesinden hayatta kalan tek fert, 18 yaşındaki E. Ç.’nın polisteki sorgusu tamamlandı, ardından sağlık kontrolü amacıyla hastaneye götürüldü.

E. Ç., hastanedeki kontrolün ardından yeniden Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polisin titiz bir şekilde sürdürdüğü soruşturmada, balistik raporun acilen çıkması bekleniyor. Elde edilen bilgilere göre 18 yaşındaki E. Ç.’nun elinden de inceleme yapmak üzere swap örnekleri alındı.

Öte yandan Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, İ. Ç., B. Ç. ve Ç. Ç.’nun otopsileri sürüyor. Çıkacak otopsi sonucuna göre, olayla ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor.

CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI… “ERALP’IN MESAJLARI ŞİKAYET YÖNÜNDE”

Öte yandan aile bireylerinin tümünün cep telefonları incelemeye alındı. Ulaşılan bilgilere göre, ailenin hayatta kalan tek ferdi E. Ç.’nin, saat 02.30’a kadar bir arkadaşıyla mesajlaştı. Polis kaynakları, mesajların detayına ilişkin bilgi aktarmazken, mesajların “şikayet yönünde” olduğu öğrenildi