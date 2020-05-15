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Geçitkale'deki yangın kontrol altına alındı

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Geçitkale'deki yangın kontrol altına alındı
Geçitkale'deki yangın kontrol altına alındı

Geçitkale köyünün güney kısmında çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre,  soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Yangın sonucu yaklaşık 500 dönümlük arazi içerisinde bulunan çoğunluğu  biçilmemiş arpa ve anız yandı.

Yangına, polis, itfaiye,  sivil savunma,  Geçitkale Belediyesine ait tanker ve iş makineleri, ayrıca bölge halkı traktörlerle müdahale etti.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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