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Geçitkale'den canlı yayın!

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Geçitkale'den canlı yayın!
Geçitkale'den canlı yayın!

Geçitkale'den canlı yayın!

Uçak kazasında hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belli oldu.Geçitkale Havaalanı’nda,  bugün saat 12.50 sıralarında,  Hava Sporlarına Federasyonu’na ait bir eğitim uçağının düşmesi sonucu uçakta hayatını kaybeden iki kişinin ismi belli oldu.Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin KKTC Hava Sporları Federasyonu'da çalışan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı Kaynak: Uçak kazasında hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belli oldu .

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