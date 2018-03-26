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Geçitkaleli üreticilere yarın eğitim verilecek

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü ve gece eğitimini bu hafta Geçitkale köyünde sürdürecek. 
Geçitkaleli üreticilere yarın eğitim verilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.00’te 
Geçitkale’de Muhammet Çağman’a ait zeytin bahçesinde toplanılarak zeytin ve harnup yetiştiriciliğiyle ilgili tarlada uygulamalı eğitim düzenlenecek.

Bunun ardından saat 19.00’da da Sabri Onut’un kahvehanesinde “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile zeytin ve harnup yetiştiriciliği konusunda Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından üreticilere gece eğitim verilecek.

Açıklamada, tarla günü ve gece eğitiminin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu ifade edildi.

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