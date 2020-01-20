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Geçitkale’nin Ocağına İNCİR Diktiler..! (0-2)

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Geçitkale’nin Ocağına İNCİR Diktiler..! (0-2)
Geçitkale’nin Ocağına İNCİR Diktiler..! (0-2)

BTM 1.Lig Kırmızı grupta 12. Haftanın zirvenin en önemli mücadelesinde Geçitkale konuk ettiği İncirli karşısında 2-0 mağlup olarak yara alırken, İncirli lidere bir adım daha yaklaştı.

Yer: Geçitkale Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Fatih Bardakçıoğlu, Emre Çevikdal

Geçitkale: Gürcan, Rifat, Hüseyin, Ali, Mustafa (46.Dk Onurhan)Özbay, Koray, İbrahim, H.Yeşilbaş, Akın (67.Dk Müjdat) Hasan (55.Dk Vedat)

İncirli: Cengiz, Ramadan, Sezer, Salih, M.Turgut, Ali İmam (75.Dk H.Aksoy) Abdullah (82.Dk Mert) Mustafa, Can, M.Çağakan (58.Dk Hasan) Yusuf

Goller: 43.Dk Ali İmam, 79.Dk M.Turgut (İncirli)

10.dakikada hızlı gelişen İncirli atağında Salih oduncuoğlu uzaktan sert vurdu topu Geçitkale kalecisi Gürcan 2 hamlede kurtardı.

11.dakikada konuk İncirli’den Mehmet Turgut uzaktan sert vurdu top az farkla dışarı gitti

21.dakikada bu kez Ali İmam kaleyi yokladı top kalecide kaldı.

28.dakikada İncirli’den Ali İmam’ın vuruşunu kaleci 2 hamlede dışarı tokatladı.

30.dakikada ev sahibi Geçitkale’den Hasan Bayandursun gelen topa vole bir vuruş yaptı top üstten az farkla dışarı gitti.

40.dakikada defans arkasına atılan uzun topta Mehmet Turgut kaleci ile karşı karşıya kaldı ve kalecinin müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi ve topun başına gecen tecrübeli isim Ali İmam topu ağlara gönderdi ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

44.dakikada sağ taraftan Can ortaladı Mehmet Turgut’un kafa vuruşu yere vurarak direğin dibinden dışarı gitti.

53.dakikada ev sahibi Geçitkale’den İbrahim Çelik kaleci ile karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi ve top kaleci Cengiz’de kaldı.

55.dakikada İncirli sağ kanattan hızlı geldi Mehmet Turgut güzel ortaladı Ali İmam ise gelişine vole bir vuruş yaptı top üstten dışarı gitti.

78.dakikada İncirli’nin hızlı geliştirdiği atakta Hasan Aksoy’un güzel ara pasına kaçan Can sağ taraftan sıfıra inip ortaladı günün en hareketli isimlerinden Mehmet Turgut güzel bir dokunuşla takımını 2-0 öne geçirdi.

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