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Geçitköy 2. pompa istasyonuna müdahale başladı

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KKTC'ye su sağlayan ve Devlet Su İşleri tarafından işletilen Geçitköy Arıtma Tesisi'ndeki 2. Pompa istasyonunda yaşanan arıza nedeniyle şebekeye Geçitköy'den su sağlanamıyor.
Geçitköy 2. pompa istasyonuna müdahale başladı

KKTC'ye su sağlayan ve Devlet Su İşleri tarafından işletilen Geçitköy Arıtma Tesisi'ndeki 2. Pompa istasyonunda yaşanan arıza nedeniyle şebekeye Geçitköy'den su sağlanamıyor.

Geçitköy Barajı arıtma bölümündeki 2. Pompa istasyonundaki arıza nedeniyle yaşanan su kesintileri bir süre daha devam edecek. DSI ekiplerinin dün başlayan yoğun çalışması ile arızanın giderileceği süre içerisinde ülke genelinde yerel su kaynakları kullanılacak.

Söz konusu yerel kaynaklardan sağlanacak suyun dün akşam itibari ile şebekeye verilmeye başladığı öğrenildi. Yetkililerden elde edilen bilgilere göre, söz konusu arızanın giderilmesi için Devlet Su İşleri yoğun çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Arıtma tesisindeki arızaya müdahale edilebilmesi için mevcut basıncın azaltıldığı ve çalışmaların devam ettiğini belirten yetkililer, gerekli tüm araç gerecin hazırda tutulduğunu arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini aktarıldı.

Yaşanan arızanın giderilmesi 2. Pompa istasyonundaki suyun ve basıncın azaltılması ile mümkün olacağını belirten yetkililer, söz konusu işlemin dün tamamlandığını, bugün ise arızanın tamiri yönündeki çalışmanın hızlanacağını dile getirdiler.

Yetkililer, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

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