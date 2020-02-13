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Geçitköy Baraj Bölgesi’ne Lavanta Fidanları Ekildi

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Geçitköy Baraj Bölgesi’ne Lavanta Fidanları Ekildi
Geçitköy Baraj Bölgesi’ne Lavanta Fidanları Ekildi

Geçitköy Baraj Bölgesi’nde yürütülen Ağaçlandırma ve Peyzaj Düzenleme Projesi kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Etkinlikte 10 bin Lavanta yanında, Fıstık Çamı, Servi ve Hurma fidanları toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, fidan dikimi etkinliğine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta ve Alsancak belediyelerinin personeli, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, daire personelleri ve TC Devlet Su İşleri çalışanları katıldı.

BAKAN OĞUZ: “BU YIL 280 BİN ADET FİDAN DİKMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Etkinlikte konuşma yapan Bakan Oğuz, ülkeyi daha çok yeşillendirme hedefinde olduklarını söyleyerek, bölgeye yaklaşık 12 bin civarında fidan dikimi yapılacağını kaydetti.

Bakan Oğuz, lavanta bitkisini önümüzdeki yıl da ülkeye getirmeye devam edeceklerini belirterek, bunun birçok sektöre katkı koyacağını ifade etti.

Sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde ülke genelinde fidan dikimlerinin devam ettiğini anımsatan Bakan Oğuz, bu yıl ülkeye 280 bin adet fidanın dikilmesini hedeflediklerini aktardı.

Önümüzdeki yıl için 500 bin fidan üretimi ihalesine çıktılarını ifade eden Bakan Oğuz, “Ekonomik değeri olan fidanları çoğaltarak, 1 milyona tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

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