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Geçitköy barajı'nda su azalıyor! Bölgesel kesintiler sürüyor

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İskele Belediyesi sosyal medya hesabından duyurdu:Geçitköy barajı'nda su azalıyor! Bölgesel kesintiler sürüyor
Geçitköy barajı'nda su azalıyor! Bölgesel kesintiler sürüyor

İskele Belediyesi sosyal medya hesabından duyurdu:

GEÇİTKÖY BARAJI'NDA SU AZALIYOR!

BÖLGESEL KESİNTİLER SÜRÜYOR

Geçitköy Barajı'nda yaşanan su azlığından dolayı bölge bölge yapılan su kesintileri devam etmektedir. Bu kapsamda

Ötüken'de bulunan Noyanlar site 6, site 8 ve Long Beach bölgelerine su akışı yarın (7 Eylül) akşama kadar kesilmiştir. Söz konusu bölgelerde yaşayanların sularını idareli kullanmaları önemle rica olunur.

c66.jpgDrone Fotoğraf: ZOOM Dergisi, 23.08.2020/Birol Bebek

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