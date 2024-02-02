  • BIST 8700.92
  • Altın 2011.671
  • Dolar 30.4509
  • Euro 33.1741
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi

Geçitköy bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor...

» »
Geçitköy bölgesinde etkili olan yağış ve fırtınanın neden olduğu hasarla ilgili tespit çalışmaları sürerken, Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yer yer sağanak geçişleri beklendiğini duyurdu.
Geçitköy bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor...

Çalışmalar hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi veren Lapta- Alsancak – Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, yağışın ve fırtınanın etkili olduğu Geçitköy, Kormacit ve Kayalar köylerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Ataser, Karayolları Dairesi ekiplerinin çöken Kayalar-Sadrazam yolunun tamiri, hasar gören yolların sağlamlaştırılması için çalıştığını söyledi. Ataser, risk nedeniyle Geçitköy-Karşıkaya yolunun hala ağır iş araçlarına kapalı olduğunu aktardı.

Kormacit, Geçitköy ve Kayalar köylerinde 50’ye yakın evin fırtına ve su taşkınlarından etkilendiğini belirten Ataser,  önceki akşam Lapta Gençlik Evi’ne yerleştirilen ailelerin bazılarının evlerine döndüğünü, bazılarının da akrabalarının yanına gittiğini ifade etti.

Evlerdeki temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Fırat Ataser, yollara ve köprü ağızlarına biriken millerin temizlenmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Hayvancılık ve Tarım Dairesinden ekiplerin de bölgede olduğunu belirten Ataser, özellikle Geçitköy’deki ağılların selden etkilendiğini ifade etti.

-Güneş: “Önümüzdeki 3 gün sıcaklık mevsim normallerine çıkacak”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş ise bugün ve yarına ilişkin hava tahminini açıkladı.

Buna göre, bugün yer yer hafif sağanak geçişleri beklenirken, yarın parçalı bulutlu ve yine yer yer sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki 3 gün sıcaklık 15-18 derece dolaylarında olacak.

Öte yandan, Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan sürede bölgelere düşen yağış miktarını da açıkladı. Açıklamaya göre, en çok yağış metrekareye 20 kilogram ile Kantara’ya düştü.

Çamlıbel’de 11; Çayırova, Alayköy ve Boğaz’da 10; Mağusa’da 9; Kozanköy’de 8; Akdeniz’de 7; Esentepe, Karaoğlanoğlu ve Taşkent’te 6; Alevkayası, Beylerbeyi, Koruçam, Mehmetcik ve YDÜ’de 5; Kalkanlı, Alsancak ve Girne’de 4 kilogram yağış kaydedildi.

Diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 ile 3 kilogram arasında yağış oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis'ten DİSİ içerisinde yaşanan tartışmaları yatıştırma çabası02 Şubat 2024 Cuma 11:36
  • Ercan'da grev uyarısı!02 Şubat 2024 Cuma 11:31
  • Maliye Bakanı Berova, Muhtarlar Birliği Derneği heyetini kabul etti02 Şubat 2024 Cuma 11:30
  • Atalay: Arıklı’nın adaylıktan çekilmesini bekliyorum02 Şubat 2024 Cuma 11:01
  • Berova: Muhtarlarımızın yanında olmaya ve işbirliğine her zaman hazırız02 Şubat 2024 Cuma 10:42
  • 0rh+ Trombosit kan aranıyor02 Şubat 2024 Cuma 10:05
  • Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, ‘hayır kurumu’ ilan edildi02 Şubat 2024 Cuma 09:34
  • Yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek…02 Şubat 2024 Cuma 09:17
  • Japon deprem uzmanı: Kıbrıs'ın güneyinde deprem olabilir!02 Şubat 2024 Cuma 09:15
  • Döviz güne nasıl başladı?02 Şubat 2024 Cuma 09:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti