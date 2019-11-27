Geçitköy Pompa İstasyonu'ndan ülke geneline su akışı yok!

Geçitköy Pompa İstasyonu'ndan ülke geneline su akışı sağlanamamaktadır.
Su akışının normal seyrine ne zaman döneceği bilinmemekte olup halkımızın bu süreçte sularını idareli kullanmaları önemle rica olunur...
Geçitköy Pompa İstasyonu'ndan ülke geneline su akışı sağlanamamaktadır.
Su akışının normal seyrine ne zaman döneceği bilinmemekte olup halkımızın bu süreçte sularını idareli kullanmaları önemle rica olunur...
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