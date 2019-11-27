  • BIST 105.786
  • Altın 270,398
  • Dolar 5,7578
  • Euro 6,3380
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Geçitköy Pompa İstasyonu'ndan ülke geneline su akışı yok!

» »
Geçitköy Pompa İstasyonu'ndan ülke geneline su akışı yok!
Geçitköy Pompa İstasyonu'ndan ülke geneline su akışı yok!

Geçitköy Pompa İstasyonu'ndan ülke geneline su akışı sağlanamamaktadır.

Su akışının normal seyrine ne zaman döneceği bilinmemekte olup halkımızın bu süreçte sularını idareli kullanmaları önemle rica olunur...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'yi BM'ye şikayet ettiler27 Kasım 2019 Çarşamba 12:21
  • Lefkoşa-Girne Anayolu'nda Kaza!27 Kasım 2019 Çarşamba 12:08
  • Arıklı: El-Sen sermayenin sözcülüğünü yapıyor27 Kasım 2019 Çarşamba 12:01
  • Otobüs durağına girdi: Yaralılar var!27 Kasım 2019 Çarşamba 11:50
  • Kıb-TEK'de Grev, Ekonomi ve Enerji Bakanı İstanbul'da... İhaleye çıkılacağını da açıkladı...27 Kasım 2019 Çarşamba 09:39
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 27 Kasım 201927 Kasım 2019 Çarşamba 09:24
  • Bütçe maratonu devam ediyor27 Kasım 2019 Çarşamba 09:21
  • Son Dakika: Elektrikte süresiz grev!27 Kasım 2019 Çarşamba 08:49
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00
  • ‘Her herşeye rağmen ada da barış olmasını beklemek aptallık olur’26 Kasım 2019 Salı 22:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti