Polis Genel Müdürlğü'nden yapılan açıklamaya göre Alsancak bölgesinde yol yapım çalışmaları esnasında su isale hattında arıza oluşması sonucu Geçitköy - Tatlısu arası yerleşim birimlerine bir süre su sağlanamayacak

Polis Genel Müdürlğü’nden yapılan açıklamaya göre Alsancak bölgesinde yol yapım çalışmaları esnasında su isale hattında arıza oluşması sonucu Geçitköy – Tatlısu arası yerleşim birimlerine bir süre su sağlanamayacak.

“Alsancak bölgesinde yol yapım çalışmaları esnasında su isale hattında arıza oluşmuştur. Oluşan arızanın giderileceği zamana kadar Geçitköy – Tatlısu arası yerleşim birimlerine bu kapsamda su sağlanamayacaktır. Bölgelerimize su yerel içme, kullanma suyu kaynaklarımızdan sağlanacaktır. Bu süreçte bölge halkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz ermektedir. Oluşan arızanın giderilmesi sürecinde halkımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.”