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Geçitköy'de korkutan kaza, toprak sete çarptı

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Geçitköy'de korkutan kaza, toprak sete çarptı
Geçitköy'de korkutan kaza, toprak sete çarptı

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre, PJ 326 plakalı seramik yüklü araç ile Geçitköy’e giden Mahmut Şahin (E28), viraja geldi esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun sağına çıkarak toprak sete çarpan araç ancak bu şekilde durabildi. Kaza sonucunda yaralanan Mahmut Şahin, ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer ise tedavisinin halen sürdüğünü bildirdi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Foto: Sosyal Medya

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