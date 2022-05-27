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Geçitköy'de yangın çıktı henüz söndürülemedi...

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Geçitköy'ün yakınlarında başlayan yangın tepelere doğru büyüyerek devam ederken, ağaçlık bölgeye girmesinden korkuluyor.
Geçitköy'de yangın çıktı henüz söndürülemedi...

Geçitköy'ün yakınlarında başlayan yangın tepelere doğru büyüyerek devam ederken, ağaçlık bölgeye girmesinden korkuluyor.

İtfaiye ve Lapta Belediyesinin yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği ancak yangının henüz söndürülemediği öğrenildi

Son dakika haberi! Geçitköy'de büyük yangın çıktı.

Elde edilen bilgilere göre yangın geniş bir alana yayıldı.

Orman Dairesi müdürü Cemil Karzaoğlu bölge halkını yardıma çağırdı...

POLİSTEN YANGILA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Saat 13:00 sıralarında, Geçitköy Bölgesinde arazide başlayan yangın ormanlık alana yayıldı.  Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel, bölge halkı traktörler ile müdahale ediyor.  Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

YANGIN NEDENİYLE YOLUN BİR KISMI TRAFİĞE KAPATILDI 
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ve iş makinelerinin yangına müdahale edebilme kolaylığı sağlanması açısından  Girne - Güzelyurt Anayolunun Geçitköy ile Karşıyaka arasında kalan bölümü trafik akışına kapatılmıştır

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