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Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 14 ev karantinaya alındı

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Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 14 ev karantinaya alındı
Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 14 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden İslahiye'ye baba evine geçmiş bayram kutlaması için giden kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 ev karantinaya alındı.

Gaziantep Şahinbey'de ikamet eden ve organize sanayide çalışan A.K., geçmiş bayram ziyareti için İslahiye'nin Şerikanlı mahallesinde ikamet eden babasının evine gitti.

İş arkadaşı koronavirüs pozitif çıkan A.K.'nin Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde verdiği testin sonucu da pozitif A.K., tedavi için Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, A.K.'nin ziyaret ettiği öğrenilen Şerkanlı mahallesinde 11, Yeşilyurt Mahallesi'nde 1, Gaziantep merkeze bağlı Şahinbey’de 2 olmak üzere toplam 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı.

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