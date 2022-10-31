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Geçtiğimiz Hafta 13 Adet Yangın Meydana Geldi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Geçtiğimiz Hafta 13 Adet Yangın Meydana Geldi

24 – 30 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (13) adet yangın ve (17) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 262.300 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

        Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, elektrikli aletten(Kaynak Makinesi) atılan kıvılcımların yanıcı maddeleri tutuşturması, temizlik maksadıyla yakma, çalışır durumda yatak üzerinde unutulan fön makinesinin aşırı ısınıp şilteyi tutuşturması, trafik kazası sonucu araçtan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, faal ocak üzerinde ve fritöz içerisinde unutulan yağın aşırı ısınıp tutuşması olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; çeşitli etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimleri verilmesi, araçların motor bölümünde mahsur kalan kediler ile kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

7

Güzelyurt

2

Girne

2

Gazimağusa

1

Geçitkale

1

TOPLAM

13

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

Temizlik Maksadıyla Yakma

4

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

2

Sigara İzmariti

2

Ocak ve Fritöz Üzerinde Unutulan Yağın Aşırı Isınıp Tutuşması

2

Araçtan Sızan Yakıtın Sıcak Aksamlara Temas Etmesi

1

Fön Makinesinin Aşırı Isınması

1

Elektrikli Aletten Çıkan Kıvılcımlar (Kaynak Makinesi)

1

TOPLAM

13

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

Motorlu Araç

3

İş Yeri

3

Balya

2

Kuru ot ve Çöp

2

Ev

1

Anız

1

Elektrik

1

TOPLAM

13

 

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

8

Girne

6

Gazimağusa

1

Güzelyurt

1

Geçitkale

1

TOPLAM

17

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı

Hastaneye Sevkinin Sağlanması

6

Can Kurtarma

5

Yangına Karşı Tedbir Alma

2

Özel Görev

2

Yangın Eğitimi

2

TOPLAM

17

                                                                                              

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