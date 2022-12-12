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Geçtiğimiz Hafta 14 Yangın Meydana Geldi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Geçtiğimiz Hafta 14 Yangın Meydana Geldi

 05 – 11 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (14) adet yangın ve (32) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 4.379.500 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen 1 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

        Yukarıda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devreler, temizlik maksadıyla ve şahıs tarafından yakma, soba üzerine düşen yastığın alevlenmesi, orta gerilim direğine yıldırım düşmesi, söndürülmeyen sigara izmariti ve araçların motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, ev içerisinde düşen hastanın ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, çeşitli etkinliklerinde yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimleri verilmesi, araçların motor bölümlerinde, havalandırma penceresinde ve ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin ve yaralı şahinin kurtarılması, trafik kazası yapan araca müdahale edilerek yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

6

Girne

3

Gazimağusa

1

Geçitkale

1

Güzelyurt

1

İskele

1

Yeşilköy

1

TOPLAM

14

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

6

Temizlik Maksadıyla Yakma

2

Araçlardaki Yakıt Sızıntısı

2

Şahıs Tarafından Yakma

1

Yıldırım Düşmesi

1

Sönmemiş Sigara İzmariti

1

Soba Üzerine Düşen Yastığın Alevlenmesi

1

TOPLAM

14

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Motorlu Araç

5

Elektrik

3

Kuru ot ve Çöp

2

Ev

2

Apartman Dairesi

1

İş Yeri

1

TOPLAM

14

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

17

Güzelyurt

9

Gazimağusa

2

Girne

2

Geçitkale

1

İskele

1

TOPLAM

32

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI ÇEŞİTLERİ

ADET

Yangına Karşı Tedbir Alma

16

Can Kurtarma

8

Yangın Eğitimi

5

Özel Görev

2

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

1

TOPLAM

32 

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