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Geçtiğimiz Hafta 51 Trafik Kazası 1 Ölüm

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Geçtiğimiz Hafta 51 Trafik Kazası 1 Ölüm

7 Şubat- 13 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (51) adet trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu kazalardan; (1) ölümle, (10) yaralanmayla ve (40) hasarla sonuçlanmıştır.

Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (11) kişi yaralanmıştır.


Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz
sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (10), yakın takip (7) ve diğer etkenler (3) yer almıştır.


Kazalarda toplam hasar miktarı 968,400 TL 'dir.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;


Lefkoşa : 21
Gazimağusa : 13
Girne : 14
Güzelyurt : 1
İskele : 2
 

7 Şubat- 13 Şubat 2022 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6809 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1012 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;


Sürat ( 339 ) ,

Tehlikeli Sürüş ( 3 ),

Dikkatsiz Sürüş ( 16 ),

Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (112 ),

Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 7 ),

Alkollü Araç Kullanmak ( 24 ),

Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 154 ),

Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 81 ),

Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 85 ),

Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ),

Muayenesiz Araç Kullanmak ( 30 ),

Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 30 ),

"A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ),

Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ),

Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 3 ) ve 123 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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