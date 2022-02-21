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Geçtiğimiz Hafta 60 Kaza Meydana Geldi. 10 Kişi Yaralandı

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Haftalık Trafik Raporu Yayınlandı
Geçtiğimiz Hafta 60 Kaza Meydana Geldi. 10 Kişi Yaralandı

14 Şubat- 20 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (60) adet trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu kazalardan (9) yaralanmayla ve (51) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (10) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (12), yakın takip (8) ve diğer etkenler (5) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1,798,900TL 'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa : 19

Gazimağusa : 12

Girne : 22

Güzelyurt : 4

İskele : 3

14 Şubat - 20 Şubat 2022 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kont rollerinde, toplam 7898 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 973 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 295 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 22 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 97 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 33 ), Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak ( 209 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 47 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 56 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 30 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 35 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (3 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ) ve 127 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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