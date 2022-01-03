Geçtiğimiz Hafta 73 Trafik Kazası 25 Yaralı

27 Aralık - 2 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (73) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (18) yaralanmayla ve (55) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (25) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (25) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (13), yakın takip (8) ve diğer etkenler (9) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 781.300 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa : 26

Gazimağusa : 19

Girne : 20

Güzelyurt : 6

İskele : 2

27 Aralık - 2 Ocak 2022 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7105 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 932 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 165 ) ,

Tehlikeli Sürüş ( 4 ),

Dikkatsiz Sürüş ( 27 ),

Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 87 ),

Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 4 ),

Alkollü Araç Kullanmak ( 26 ),

Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak ( 219 ),

Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 67 ),

Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 66 ),

Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ),

Muayenesiz Araç Kullanmak ( 26 ),

Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 30 ),

"A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak( 4 ),

"B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ),

Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 )

ve 201 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.