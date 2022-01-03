  • BIST 1.911,20
  • Altın 768.48025
  • Dolar 13.2639
  • Euro 15.0517
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Geçtiğimiz Hafta 73 Trafik Kazası 25 Yaralı

» »
Polis Genel Müdürlüğü Duyurdu
Geçtiğimiz Hafta 73 Trafik Kazası 25 Yaralı

27 Aralık - 2 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (73) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (18) yaralanmayla ve (55) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (25) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (25) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (13), yakın takip (8) ve diğer etkenler (9) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 781.300 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa : 26

Gazimağusa : 19

Girne : 20

Güzelyurt : 6

İskele : 2

27 Aralık - 2 Ocak 2022 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7105 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 932 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdaki gibidir;

 

Sürat ( 165 ) ,

Tehlikeli Sürüş ( 4 ),

Dikkatsiz Sürüş ( 27 ),

Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 87 ),

Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 4 ),

Alkollü Araç Kullanmak ( 26 ),

Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak ( 219 ),

Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 67 ),

Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 66 ),

Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ),

Muayenesiz Araç Kullanmak ( 26 ),

Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 30 ),

"A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak( 4 ),

"B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ),

Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 )

ve 201 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

 

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji bölgesel yağış miktarlarını açıkladı03 Ocak 2022 Pazartesi 13:25
  • Atan, temaslı sağlık çalışanlarının zorla çalıştırılamayacağını ifade etti03 Ocak 2022 Pazartesi 13:19
  • Dr. Mustafa Hami hayatını kaybetti03 Ocak 2022 Pazartesi 13:04
  • Hong Kong’da bir gazete daha baskılar sonucu kapanıyor03 Ocak 2022 Pazartesi 13:03
  • Ercan havaalanı nerededir? sorusunda elendi03 Ocak 2022 Pazartesi 12:36
  • Özkıraç: Kira bedelinden söz edilmesi siyasi bir ahlaksızlıktır!03 Ocak 2022 Pazartesi 12:30
  • Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği'nden Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne çağrı03 Ocak 2022 Pazartesi 12:12
  • Lübnan'da Hristiyan parti ile Hizbullah'ın 15 yıllık ittifakı tartışılıyor03 Ocak 2022 Pazartesi 12:06
  • Fransa'da 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi03 Ocak 2022 Pazartesi 11:47
  • KTOEÖS: Tehlikeyi Görmezden Gelmeyiniz!03 Ocak 2022 Pazartesi 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti