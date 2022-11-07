Geçtiğimiz Hafta 9 Adet Yangın Meydana Geldi

31 Ekim - 06 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (9) adet yangın ve (20) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 259.800 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, temizlik maksadıyla yakma ve aracın motor bölümündeki kayış gergisinin aşırı ısınması olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise, çeşitli etkinliklerinde yangına karşı tedbir alınması, araç içerisinde kilitli kalan çocukların kurtarılması, çöken bina ile ilgili emniyet tedbirleri alınması, yangın eğitimleri verilmesi, araçların motor bölümünde ve su deposu altında sıkışıp mahsur kalan kedilerin ve dere yatağına düşen köpeğin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine kum dökülerek yol güvenliğinin sağlanması ile trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve araçta sıkışan şahısların çıkarılıp hastaneye sevk edilmesi olarak yer almıştır.