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Geçtiğimiz Hafta Kapalı Turizm Kapsamında 580 kişi konakladı

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Turizm ve Çevre Bakanlığı geçtiğimiz hafta kapalı turizm sistemi ile adaya turist olarak gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaştı.
Geçtiğimiz Hafta Kapalı Turizm Kapsamında 580 kişi konakladı

GEÇTİĞİMİZ HAFTA KAPALI TURİZM KAPSAMINDA 580 KİŞİ KONAKLADI

 

Turizm ve Çevre Bakanlığı geçtiğimiz hafta kapalı turizm sistemi ile adaya turist olarak gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaştı.

Ülkemize üç günlük seyahat için 22 Nisan tarihinde 457,

23 Nisan tarihinde ise 123 kişi gelerek toplam 580 kişi geçtiğimiz hafta konaklama yapmıştır.

Tüm gelen yolculara Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile bileklik takılmış olup, yapılan PCR test sonuçlarına göre otellerde konaklamalarına izin verilmiştir.

Turizm ve Çevre Bakanlığı kapalı turizm sistemi çerçevesinde halkın endişeye kapılmaması ve kolaylıkla bilgi edinmesi için şeffaf bir şekilde her hafta gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaşmaya devam edecektir.

580 KİŞİ OTELLERDE KONAKLADI

Ülkemize 22 Nisan tarihinde yapılan charter uçuşlar ile toplam 457 kişi giriş yapmıştır. Gelen tüm yolcular 3 günlük seyahatlerini tamamladıktan sonra 25 Nisan tarininde ülkeden ayrılmışlardır. 25 Nisan tarihinde daha önceden pozitif olduğu için karantinada tutulan bir yolcu da geri dönerek toplam dönen yolcu sayısı 458’e yükselmiştir.

23 Nisan tarihinde gerçekleşen charter uçuşlarla toplam 123 kişi adamızı ziyaret etmiş, 26 Nisan tarihinde ise 123 kişi ülkelerine geri dönüş yapmıştır.

BİLEKLİK MESAFELERİ DAHA DA KISITLANIYOR

Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile geçtiğimiz hafta sonu otelde konaklayan bir turistin otel plajında yüzdüğü esnada, yüzerek halk plajına geçtiği tespit edilmiştir.

Kişi kendisi için tanımlanan sınırlar içerisinde olmasına karşın bileklik mesafesinden dolayı, sistem hata uyarısı vermemiştir.

 Böylesi durumun yaşanmaması için otelde konaklayan turistlerin bileklik mesafelerinin daha da kısıtlanarak, kapalı turizm yapan tüm otellere gerekli uyarı yapılmıştır.

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