Geçtiğimiz Haftada 8 Yangın

27 Aralık 2021 - 02 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (8)

adet yangın ve (33) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi

hasar olmuştur.



Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, ihmal ve

dikkatsizlik ve elektrik ile çalışan aletlerde ve araçlarda meydana gelen kısa devreler olarak

yer almıştır.

Hususi servis olayları ise ülkemizde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan

sel baskınlarında mahsur kalan şahısların kurtarılması, yol içerisinde biriken çamurların

temizlenmesi, reklam tabelası üzerinde tamirat yaparken elektrik akımına kapılıp yaralanan

şahsın tabela üzerinden indirilerek ambulans ile hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını

kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.



Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 329,000 TL’dir. Yangınların

bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:3

Gazimağusa:2

Girne:1

Güzelyurt:1

İskele:1

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

27.12.2021 – 02.01.2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ



Kısa Devre 5



İhmal ve Dikkatsizlik 3



TOPLAM 8



27.12.2021 – 02.01.2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ



Ev 5



Motorlu Araç 3



TOPLAM 8



27.12.2021 – 02.01.2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Can Kurtarma 22



Su Çekme 5



Hayatını Kaybeden Şahısların Devlet Hastanesinin Morguna Sevkinin Sağlanması 4



Yaralanan Şahısların Hastaneye Sevkinin Sağlanması 1



Yol Güvenliğinin Sağlanması 1



TOPLAM 33