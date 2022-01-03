Geçtiğimiz Haftada 8 Yangın

27 Aralık 2021 - 02 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (8)
adet yangın ve (33) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi
hasar olmuştur.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, ihmal ve
dikkatsizlik ve elektrik ile çalışan aletlerde ve araçlarda meydana gelen kısa devreler olarak
yer almıştır.
Hususi servis olayları ise ülkemizde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan
sel baskınlarında mahsur kalan şahısların kurtarılması, yol içerisinde biriken çamurların
temizlenmesi, reklam tabelası üzerinde tamirat yaparken elektrik akımına kapılıp yaralanan
şahsın tabela üzerinden indirilerek ambulans ile hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını
kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.
Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 329,000 TL’dir. Yangınların
bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.
Lefkoşa:3
Gazimağusa:2
Girne:1
Güzelyurt:1
İskele:1
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
27.12.2021 – 02.01.2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ
Kısa Devre 5
İhmal ve Dikkatsizlik 3
TOPLAM 8
27.12.2021 – 02.01.2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ
Ev 5
Motorlu Araç 3
TOPLAM 8
27.12.2021 – 02.01.2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI
Can Kurtarma 22
Su Çekme 5
Hayatını Kaybeden Şahısların Devlet Hastanesinin Morguna Sevkinin Sağlanması 4
Yaralanan Şahısların Hastaneye Sevkinin Sağlanması 1
Yol Güvenliğinin Sağlanması 1
TOPLAM 33
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