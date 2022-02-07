Geçtiğmiz Hafta 4 Adet Yangın Gerçekleşti

31 Ocak - 06 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (4) adet
yangın ve (8) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen
zarar miktarı yaklaşık 4,850 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; Elektrik
panolarının aşırı yüklenmesi, sönmemiş sigara izmariti ve sönmemiş kömürlerin çöp bidonu
içerisine atılması olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise büz içerisine düşen köpeğin ve
palmiye ağacında mahsur kalan kedinin kurtarılması, trafik kazası sonucu yol içerisine
dökülen yağın temizlenmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet
hastanesi morguna sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa 2
Girne 2
TOPLAM 4
31 OCAK-06 ŞUBAT 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN
SEBEPLERİ
Sönmemiş Kömür 1
Sönmemiş Sigara İzmariti 1
Elektrik Panosunda Aşırı Yüklenme 2
TOPLAM 4
31 OCAK-06 ŞUBAT 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN
ÇEŞİTLERİ
Elektrik 2
Dükkan 1
Çöp 1
TOPLAM 4
HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa 5
Gazimağusa 1
Girne 1
İskele 1
TOPLAM 8
31 OCAK-06 ŞUBAT 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ
SERVİS OLAYLARI ÇEŞİTLERİ
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 5
Hayvan Kurtarma 2
Yol Güvenliğinin Sağlanması 1
TOPLAM 8
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