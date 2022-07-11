Geçtiktale’de Lavanta hasatı başladı

Birçok kullanım alanı bulunan Lavanta ülkede de son dönemlerde ekilen çiçeklerin başında geliyor.

Geçtiğimiz yıl Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nde Lavanta bahçesi oluşturan Geçitkale Belediyesi şimdilerde hasat heyecanı yaşıyor.

Belediye çalışanları ve kadın meclis üyeleri ile bu yıl ilk hasatı yapılan lavantalar, şerbet, anı kesesi, kurabiye, lavanta yağı ve sabun gibi yan ürünlerde kullanılarak ekonomik değere dönüştürülmeye çalışılıyor.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş tamamen doğal tarım yöntemi ile üretilen lavantaların çok güzel bir görüntü ve kokuya sahip olduklarını ifade etti.

13 dönüm bir alana daha lavanta ekeceklerini ve Mesarya da çölde bir vaha görünümü yaratmayı amaçladıklarını söyleyen Öztaş, hasatı yapılan lavantaların bölgeye ekonomik değer olarak geri dönmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Belediye kadın çalışanları ve kadın meclisi üyeleri de lavanta hasat ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğini BRT’ye aktararak, bölgede böylesi bir lavanta bahçesi oluşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.