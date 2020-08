Gedik’in “ Mekansal Yansımalar” adlı kişisel resim sergisi TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kıbrıslı Türk Sanatçı Birgül Beyazyük Gedik’in “ Mekansal Yansımalar” adlı kişisel resim sergisi Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ev sahipliğinde Kıbrıslı Türk sanatçı Birgül Beyazyük Gedik’e ait eserlerden oluşan “Mekansal Yansımalar” adlı kişisel resim sergisi Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürleri, Dekanlar,Öğretim Üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Birgül Beyazyük Gedik; “Değişimin gerekliliğine inanıyorum”

Sanatçı Birgül Beyazyük Gedik açılışta yaptığı konuşmada, resimlerinin büyük ölçüde mekân olgusu oluşturduğuna dikkat çekerek, değişimin gerekliliğine inandığını, kendisini tekrarlamamak adına farklı materyal ve tekniklerden faydalandığını vurguladı.

Gedik; “Sürekli üretince haliyle değişim kaçınılmaz oluyor. Eski çalışmalarıma dönüp baktığımda çok fark görüyorum. Yaptığım her resim bir sonraki resmime ışık tutup, alt yapısını oluşturuyor. Daha başlamadan yeni çalışmalarınızın sancılarını duymaya başlıyorsunuz.

Eserlerde izleyicinin yer yer somut ipuçları yakalayabileceği gizlenmiş figürler bulunuyor

Kompozisyonlarımda resmin soyut öğelerini kullanmayı seviyorum. Bazen sonsuz mekân duygusu belirsiz bir mekâna dönüşürken, bazen de iki boyutlu düzlemsel bir yapıya dönüşebiliyor. Bu mekânlarda rengin ve boya dokusunun ön plana çıktığı, izleyicinin yer yer somut ipuçları yakalayabileceği gizlenmiş figürler bulunmaktadır. Son sergim için yaptığım çalışmalarda, tüm bunların yanında mekâna yansımalar da eşlik etmektedir.” İfadelerini kullandı.

Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm gazilerimize, şehitlerimize ve kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz.”

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ ise, törenlerle kutladığımız tarihimizin dönüm noktalarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değişimini simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında; “Büyük Türk Ulusunun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos zaferinin 98. yılında bizlere bu onuru yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bu onurlu mücadeleye katkı sağlayan tüm gazilerimize, şehitlerimize ve kahraman ordumuza bir kez daha saygı, sevgi, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.” Dedi.

Yakın Doğu Ailesi, pandemi sürecinde etkin bir rol oynamışdıt

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde bugün itibarıyla 25.000.000’u aşkın kişi virüse yakalanmış, 850.000’e yakın kişi de bu hastalık dolayısıyla hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde 9 Martta ilk vakanın görülmesiyle birlikte 17 Nisan tarihinde son vakanın görülmesine kadar geçen toplam 5 haftalık sürede salgını kontrol altına alınmış ve KKTC dünyanın en güvenilir ülkelerinden birisi olmuştur. Gerek bu dönemde gerekse 1 Temmuz açılımı sonrasında Pandemiyle mücadelede Yakın Doğu Ailesi; yöneticileri, bilim insanları, mühendisleri, sanatçıları ve çalışanları ile bu süreçte etkin bir rol oynamışlardır. Tarih boyunca her konuda Kıbrıslı Türklerin yanında olmuş Türkiyemiz de KKTC halkına her zaman olduğu gibi bu pandemi döneminde de her türlü desteği vermiştir, vermeye de devam etmektedir. Bu vesileyle Türkiyemize bir kez daha şükranlarımızı sunmak isteriz.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında düzenlenen 354. sergi

Bugün kompozisyonlarında bazen sonsuz mekân duygusunu belirsiz bir mekâna, bazen de iki boyutlu düzlemsel bir yapıya dönüştüren Birgül Beyazyüz Gedik’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerin yer alacağı ‘Mekansal Yansımalar’ adlı kişisel sergisinin açılışında biraradayız. Bu sergi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında düzenlenen 354. sergi. Sayın Gedik’i en içten duygularımızla kutlarken, birçok önemli projeye imza atan ve hayatın her alanında tecrübeleriyle bizlere önderlik eden, başta Suat Hocamız olmak üzere Günsel ailesinin herbir bireyine, sanatçılarımıza, çalışanlarımıza, teşekkür eder, saygılar sunarım.” İfadelerini kullandı.

T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri; “ Suat Günsel sadece eğitim alanında yaptığı yatırımlarla değil, sanata da farklı bir boyut kazandırdı.”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’de konuşmasında; “ Böylesine değişime inanan sanatçının 1988 yılından buyana içinde bulunduğumuz bu alanı değiştiren bir zihniyetle, vizyonla biraraya gelmiş olmasından büyük bir mutluluk duydum. Sadece yaptığı eğitim alanında yatırımlarla değil, KKTC’de sanata da farklı bir boyut kazandıran, bu anlamda çıktığı yolda Sn.Günsel ile Birgül hanımın biraraya gelmiş olması gerçekten anlamlı.

Suat Bey’e çok teşekkür ediyorum hem bu fırsatı verdiği için. Şimdi de Kıbrıs Modern Sanat Müzesine kavuşturma yolunda emin adımlarla ilerlediği için teşekkür ediyorum. Üretmek çok önemli, KKTC’de üreten insanları görmekten, yaşadıkları alanı değiştiren, güne uyduran insanları görmekten büyük gurur duyuyorum.

Çok güzel bir haftaya başlangıç benim için. Yoğun bir haftaya başlıyoruz. Ama burada sanatla,değişimle başlıyor olmaktan mutluyum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.” Dedi.

Sanatçıya ödül takdimi ile büst açılışı ve serge açılışı gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından sanatçı Birgül Beyazyük Gedik’e Alasya Ödülleri kapsamında resim sanatçılarına verilen FERGÂNÎ ÖDÜLÜ takdim edildi. Daha sonra Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel’inde katılımıyla, Kırgızistanlı heykeltıraş sanatçısı İsken Abdaliev tarafından yapılan sanatçı Gedik’e ait büstün açılışı gerçekleştirildi ve serge kurdelesi kesildi. Sergi 11 Eylül 2020 tarihine kadar 08.00 ile 16.00 saatleri arası Diş Hekimliği Fakültesi serge salonunda ziyaret edilebilecek…