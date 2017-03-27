Geleceğin cimnastikçileri Nilüfer’de yetişiyor

Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’de ilk olan Beşevler Cimnastik Salonu, geleceğin milli sporcularına kucak açıyor. 450 gencin temel cimnastik eğitimi aldığı salonda lisanslı sporcular da şampiyonalara hazırlanıyor.

Nilüfer Belediyesi sporda da örnek projeleriyle ilklere imza atıyor. Sporun her dalına yatırımlar yapan Nilüfer Belediyesi, Türkiye'nin ilk cimnastik salonunu da kente kazandırdı. Sporun gelişmesi ve dünya çapında başarılı cimnastikçilerin yetişmesi amacıyla yapılan Beşevler Cimnastik Salonu, sadece cimnastik sporuna ayrılan ilk salon olma özelliği taşıyor. Avrupa’da bile birçok ülkeyi geride bırakacak donanıma sahip olan Beşevler Cimnastik Salonu büyük ilgi görüyor. 6 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip binanın bin 100 metrekarelik ana salonu, uluslararası yarışma ve etkinliklere ev sahipliği yapabilecek özellikte. Beşevler Cimnastik Salonu'nda 320 kişi seyirci kapasiteli ana salonun yanı sıra, judo-eskrim-güreş-karate salonu, biri büyük ve biri küçük iki aerobik salonu, fitness salonu ile tüm sporcu ve seyircilerin kullanabileceği kafeterya da bulunuyor.

450 kişiye cimnastik eğitimi

Türkiye'ye örnek olan salonda geleceğin milli sporcuları da çalışmaya başladı. 4-12 yaş arası grupların yer aldığı cimnastik temel eğitim çalışmalarına 450 kişi katılıyor. Cimnastik Milli Takım Antrenörü ve Nilüfer Belediyesi Cimnastik Okulu Koordinatörü Tuncay Dalgıç'ın eğitmenliğinde çalışan sporcular, önümüzdeki aylarda yapılacak olan artistik cimnastik ve kulüpler arası şampiyonalara hazırlanıyorlar. Bu müsabakalarda dereceye girecek sporcular Milli Takım'da yer alarak 2017 yılı Mayıs ayında Yunanistan'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.