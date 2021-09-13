ROBOTİK MÜHENDİSLİĞİ - Bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz robot teknolojisi artık pek çok boyutuyla gerçek oldu. Çok daha fazla gelişme potansiyeline sahip olan robot teknolojisi birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor.

Örneğin, üretim hatlarının başında robotları görmek artık şaşırtıcı değil. Ameliyat sırasında devreye giren cerrahi yardım robotları sağlık sektöründe fark yaratıyor.

Robotik Mühendisi uygun yazılımı hazırlayarak robotlar için görevleri tanımlar ve bu görevlerin nasıl yapılacağı konusunda gerekli komutları ve koordinasyonu düzenler. Robotik mühendisi olmak için matematik ve fen alanlarında yetkin olmanızın yanı sıra yazılım, bilgisayar ve algoritmalarda kendinizi geliştirmeniz gerekir.