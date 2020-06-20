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Geleceğin teknoloji öncüleri olarak görülen 100 firma açıklandı; 42'si ABD'de

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Geleceğin teknoloji öncüleri olarak görülen 100 firma açıklandı; 42'si ABD'de
Geleceğin teknoloji öncüleri olarak görülen 100 firma açıklandı; 42'si ABD'de

Dünya Ekonomik Forumu'nın, 100 şirketten oluşan Teknoloji Öncüleri listesinine çoğunlukla iklim krizi ve çevre korumasına yönelen şirketler adını yazdırdı.

Listeye giren teknoloji öncüleri arasında Covid-19 salgını ile mücadeleye katılanlarla kripto para üzerine faaliyet gösteren firmalar da yer buldu.

"Geleceğin gündemi oluşturacak ve ileri teknolojilerle küresel sorunlara çözüm bulacak" olarak görülen yenilikçi şirketleri, iki yıl boyunca Dünya Ekonomik Forumunun çatısı altında bir dizi etkinliğe katılarak fikir alışverişinde bulunacak ve eğitimler verecek.

Listeyi oluşturan firmalardan 42'sinin merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Avrupalı şirketlerden 10'unu İngiltere merkezliler oluştururken, Afrika kıtasından ise ancak Kenyalı 2 şirket, geleceği şekillendirecek girişimler olarak görüldü. Arjantin, Avusturya, Brezilya, Çin, Şili, Kanada, Danimarka, Almanya, İsrail, Tayvan, Hindistan, Güney Kore, Lüksemburg, Singapur, İsviçre, Finlandiya, Fransa, Hong Kong ve İspanya'dan girişimciler listenin geri kalanını oluşturdu.

Bu yıl 20'nci kez hazırlanan listeye daha önce Airbnb, Google, Mozilla, Spotify, Wikimedia, Transferwise ve Twitter gibi platformlar adını yazdırmayı başarmıştı.

 

Dünya Ekonomik Forumu'nun geleceği şekillendirecek olarak nitelediği firmaların tümüne buradan ulaşabilirsiniz

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