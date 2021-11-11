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“Geleceğini Şekillendir” Projesi, Başlıyor

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Telsim, Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) ile Cyprus Codes arasında, “Geleceğini Şekillendir” projesinin iş birliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında, dört farklı şehirde, 7-11 yaş grubu için Robotik Programlama eğitimleri verilecek.
“Geleceğini Şekillendir” Projesi, Başlıyor

Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen imza töreninde, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter ve Cyprus Codes Koordinatörü Pembe Coşkuner  protokole imza koydu.

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“Geleceğini Şekillendir” projesi kapsamında gerçekleşecek olan Robotik Programlama eğitimleri, 7-11 yaş grubu çocuklara yönelik dört farklı şehirde hayata geçiriliyor. Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta gerçekleşecek olan eğitimler, çocukların eğlenceli aktiviteler eşliğinde, geleceğin en temel becerilerinden biri olan programlamayla tanışmalarını amaçlıyor. Eğitimlerde, BBC Microbit ile Robotik Programlama kursları yapılacak ve BBC Microbit işlemcisi, kitronik robot ile trafik kiti donanımı kullanılacak.

 

Protokol imza töreninde konuşan SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, SOS’in kurumsal destekçilerinden olan Telsim ailesinin sponsorluğunda, GİGEM bünyesinde ve  Cyprus Codes eğitimleriyle hayata geçirilecek proje sayesinde dört ayrı şehirde toplamda 48 çocuğa ulaşılacağını belirtti. Akter, "Verilecek eğitimler sayesinde çocuklarımızı yeni nesil teknolojilerle bir anlamda tanıştırmış olacağız. Geleceğe dokunan bu girişimde Telsim ailesine destekleri için teşekkür ederiz" dedi.

 

SOS Çocukköyü’nün çatısı altındaki Girne Gelişim Gençlik Merkezi ve Cyprus Codes ile birlikte çok keyifli bir projeye imza koyduklarının altını çizen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Çocuklarımıza 4 şehirde, geleceğin mesleklerinden olan robotik programlama eğitimleri ücretsiz verilecek.” dedi. Telsim olarak çok mutlu ve çok heyecanlı olduklarını dile getiren Tanpınar, “Projenin merkezinde 7-11 yaş çocuklarımız var. Çağımızın olmazsa olmaz eğitimlerinden bir tanesi olan robotik kodlamayı, projemiz kapsamında almış olacaklar. Biz Telsim olarak dijital dönüşümü her zaman önemsedik ve ülkemizin dijital dönüşümünde üzerimize düşen her görevi yapacağımızı her ortamda vurguladık. Bugün de burada GİGEM ve Cyprus Codes ile bu eğitim projesini yapıyor olmak bu açıdan bizler için çok önemli.” dedi. Çocuklarımızın çağı yakalamasının, dünya ile bütünleşmesinin ve dijital dönüşümün bir parçası olmasının kendileri için son derece önemli olduğunu ifade eden Tanpınar, “Projeye imza atan tüm paydaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Eğitim sürecinde çocuklarını bu kursa gönderecek olan ailelere de şimdiden yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı ne kadar cesaretlendirirsek bu eğitim o kadar başarılı olacak ve bundan sonraki aşamada daha geniş kitlelere ulaşmamıza vesile olacak.” dedi.

 

Cyprus Codes Koordinatörü Pembe Coşkuner ise imza töreni esnasında yaptığı konuşmada, eğitimlerin gerçekleştirilmesi için olanak sağlayan GİGEM ve Telsim’e teşekkür ederek, bu eğitimler sayesinde çocukların programlı düşünce becerilerinin artacağını ve robotik kodlama sayesinde yeni neslin ileriki kariyer tercihlerinin de şekillenebileceğini belirtti. Çocukların eğlerenek öğrenecekleri eğitimler hazırladıklarını söyleyen Pembe Coşkuner, gelecegin en popüler iş alanı olan yazılım dalında ülkemiz çocuklarının ve gençlerinin çağı yakalamalarına, dolayısıyla ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine de katkıda bulunulacağına inandıklarını ifade etti.

 

Eğitimler, 23 Kasım 2021 tarihinde GİGEM binasında Girne’de başlayacak ve diğer şehirlerde devam edecek. Girne’deki eğitime katılım için 19 Kasım 2021 tarihine kadar internet üzerinden başvuru kabul edilecek. Tüm başvurular çevrimiçi olarak https://cypruscodes.com/robotik-kodlama-turu-kayit.html#kayit linkinden yapılabiliyor.

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