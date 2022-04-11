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“Geleceğini Şekillendir” Projesi Katılımcıları Sertifikalarını Aldı

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SOS Çocukköyü’nün çatısı altındaki Girne Gelişim Gençlik Merkezi’nin (GİGEM), Telsim sponsorluğunda ve Cyprus Codes iş birliğinde sürdürdüğü Robotik Kodlama eğitimleri tamamlandı.
“Geleceğini Şekillendir” Projesi Katılımcıları Sertifikalarını Aldı

SOS Çocukköyü’nün çatısı altındaki Girne Gelişim Gençlik Merkezi’nin (GİGEM), Telsim sponsorluğunda ve Cyprus Codes iş birliğinde sürdürdüğü Robotik Kodlama eğitimleri tamamlandı.

SOS Çocukköyü’nden yapılan açıklamaya göre dört şehirde düzenlenen ve 7-11 yaş grubu toplamda 48 çocuğun geleceğin en temel becerilerinden biri olan programlamayla tanıştıkları eğitimler sonunda, katılım belgeleri dağıtıldı.

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta ayrı ayrı düzenlenen sertifika törenlerine eğitimlerini tamamlayan çocuklar ve aileleri katıldı.

Törende, SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Cyprus Codes Koordinatörü Pembe Coşkuner konuşma yaptı.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter tüm katılımcılara, onları teşvik eden ailelerine, Telsim ve Cyprus Codes ekiplerine, kıymetli katkıları ve süreçteki her türlü iş birlikleri için teşekkür etti.

“Geleceğini Şekillendir” projesinin çocukları geleceğin gereklerine göre hazırlamak anlamında kıymetli olduğunu ve gelişime katkı koyduğunu belirten Akter, benzeri projelerle toplum için emek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Dört şehirde gerçekleşen ve geleceğin mesleklerinden olan robotik programlama eğitimlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Çağımızın olmazsa olmaz eğitimlerinden bir tanesi olan robotik kodlamayı, projemiz kapsamında 48 çocuğumuz almış oldu” ifadelerini kullandı.

Cyprus Codes Koordinatörü Pembe Coşkuner de sertifikaların verilmesinin ardından, eğitimlerin gerçekleştirilmesi için olanak sağlayan GİGEM ve Telsim’e teşekkür ederek, bu eğitimler sayesinde çocukların programlı düşünce becerilerinin artacağını ve robotik kodlama sayesinde yeni neslin ileriki kariyer tercihlerinin de şekillenebileceğini belirtti.

“Geleceğini Şekillendir” projesi geçtiğimiz yıl Kasım ayında Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve Cyprus Codes Koordinatörü Pembe Coşkuner’in imza koyduğu protokol çerçevesinde başlatılarak yürütülüyor.

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