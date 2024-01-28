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Gelecek hafta salı ve çarşamba yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

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Gelecek hafta pazartesi dağlık kesimlerde karla karışık yağmur, salı ve çarşamba ise yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
Gelecek hafta salı ve çarşamba yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 27 Ocak - 2 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü soğuk, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.                   

Hava, bugün parçalı bulutlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, gece geç saatler dağlık kesimler karla karışık yağmurlu, salı ve çarşamba parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece, diğer günlerde ise 9-12 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.

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