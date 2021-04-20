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Gelecek Partisi’nden Doğu Perinçek’e: Davetinizi aldık, cevabı sizden değil, size rol veren Beştepe'den bekliyoruz

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Özcan, "Davetinizi aldık, cevabı sizden değil, size rol veren Beştepe'den bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 
Gelecek Partisi’nden Doğu Perinçek’e: Davetinizi aldık, cevabı sizden değil, size rol veren Beştepe'den bekliyoruz

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik canlı yayın teklifine yanıt verdi. Özcan, "Davetinizi aldık, cevabı sizden değil, size rol veren Beştepe'den bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 

Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Perinçek, davetinizi aldık. Sizi, misyonunuzu ve ortaya çıkarıldığınız dönemleri iyi biliyoruz. Meydan okumamız yalnız size değil, sizin gibi 28 Şubatçılarla işbirliği yapan iktidaradır. Cevabı sizden değil, size rol veren Beştepeden bekliyoruz. Birlikte gelirseniz olur!" ifadesini kullandı. 

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