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Gelecek yıla yönelik turizm teşviklerinin ülke gelirleriyle karşılanması için gerekli çalışmalar başlatıldı

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 Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, gelecek yıla yönelik turizm teşviklerinin ülke gelirleriyle karşılanması için gerekli çalışmaların Turizm ve Çevre Bakanlığı ile birlikte başlatıldığını bildirdi. 
Gelecek yıla yönelik turizm teşviklerinin ülke gelirleriyle karşılanması için gerekli çalışmalar başlatıldı

 Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, gelecek yıla yönelik turizm teşviklerinin ülke gelirleriyle karşılanması için gerekli çalışmaların Turizm ve Çevre Bakanlığı ile birlikte başlatıldığını bildirdi. 

Maliye Bakanı Denktaş, turizm teşvik ödemelerinde 2017’den kalan aksamalar olduğunu, acentelerin, bazı otellerin bundan dolayı mağdur olduğunun farkında olduklarını ve bu mağduriyetin giderilmesi için çaba sarf ettiklerini, ancak Acenteler Birliği ve Otelciler Birliği’nin de “bu mağduriyet var” diye uğraşlarını yavaşlatmamaları gerektiğini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hafta sonu Girne’de düzenlenen 2019 Turizm Şöleni’ne katıldı. Şölende konuşan Denktaş, ülkedeki turizm ve iyileştirme projeleri ile ilgili bilgi verdi.

DP’den verilen bilgiye göre, Denktaş, Girne’nin plansız büyümesi nedeniyle gelinen aşamada yapılabilecek çok şey olmadığına, ancak Girne civarının butik turizm maksatlı geliştirilmesinin önemine işaret ederek, Karpaz ve Güzelyurt bölgelerinin de turizmden daha çok pay alabilmesi için halen var olan çalışma ve girişimlerin daha da çoğaltılması için paydaşların daha duyarlı davranması, daha çok yerli insanın sektörden gelir elde etmeye başlaması ile adayı gerçek anlamda bir turizm cennetine dönüştürebileceklerini belirtti.  

Kıbrıs sorununa da değinen DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Artık çözümle ilgili değil Kıbrıs sorununun ‘sonuçlandırılması’ için kafa yormalıyız ve bunu Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden nasıl değişiklikler yapılması gerektiği üzerinde kafa yorarak başlatabiliriz” dedi.

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