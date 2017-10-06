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Gelecekten geldiğini iddia eden kişi tutuklandı

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Gelecekten geldiğini iddia eden kişi tutuklandı
ABD'de 2048 yılından geldiğini iddia eden bir adam tutuklandı. Sarhoş olduğu belirtilen kişi aslında 2018 yılına gelmek istediğini yanlışlıkla 2017'ye geldiğini söyledi.

 

ABD'nin Wyoming eyaletinde gelecekten geldiğini iddia eden Bryant Johnson tutuklandı.

“UZAYLILAR DÜNYAYI İŞGAL ETTİ”

2048 yılından geldiğini iddia eden Johnson uzaylıların dünyayı işgal ettiğini iddia ederek belediye başkanıyla görüşmek istedi.

Bölgeye giden polis ekipleri Johnson'u sakinleştirmek istedi. Johnson polislere uzaylıların kendisini sarhoş ettiğini ve gelecekten gönderdiğini söyledi.

Sarhoş adam işgalin 2018 yılında başladığını iddia etti. Johnson ayrıca 2018'e gelmek istediğini yanlışlıkla 2017'e geldiğini söyledi.

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