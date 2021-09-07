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Geleneksel aşılara büyük darbe… Kendi üreticisi de seçimini yaptı: Çinli Sinopharm’dan mRNA aşısı

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Aralık 2019'da Wuhan'da ortaya çıkan ve o günden bu yana 4.5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgını can almaya devam ediyor.
Geleneksel aşılara büyük darbe… Kendi üreticisi de seçimini yaptı: Çinli Sinopharm’dan mRNA aşısı

Aralık 2019'da Wuhan'da ortaya çıkan ve o günden bu yana 4.5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgını can almaya devam ediyor. Salgını bitirebilmek için aşılama kampanyaları düzenlenirken, ortaya çıkan yeni mutasyonlar aşıların etkinliğini sık sık sorgulatıyor.

Çin’de son dönemde artış gösteren vakalar sonrası, ülkede uygulanan inaktif aşıların etkinliğiyle ilgili verilerin kasıtlı olarak gizlendiği iddia edilmeye başlandı. O aşılardan biri de geleneksel yöntemle Sinopharm tarafından geliştirilen inaktif aşı. Söz konusu aşının faz-3 çalışmalarında corona virüsüne karşı yüzde 79 etkili olduğu savunulmuştu.

mRNA aşılarının inaktif aşılardan daha koruyucu olduğu yönünde çalışmaların yayınlanmasının ardından Sinopharm da kritik bir karar aldı. Çin merkezli ilaç üreticisi, ülkede mRNA tabanlı ilk corona virüsü aşısını geliştirmeye başladı. Sinopharm’ın bu adımı, geleneksel aşının etkisinin zayıf olduğunun kendi üreticisi tarafından da kabul edildiği endişesini doğurdu.

‘DELTA VE BETA’YA KARŞI GELİŞTİRDİK’

Konuyla ilgili Financial Times’a açıklamalarda bulunan Hong Kong Üniversitesi’nden Viroloji uzmanı Jin Dong-yan, “Yeni nesil aşılar geliştirmeye çalışıyorlar çünkü ilk jenerasyon aşılarda güçlendirici dozu sıklıkla tekrarlamak gerekiyor. ‘mRNA’ aşıları, inaktif aşılardan daha etkili” dedi.

Klinik çalışmalarla ilgili yerel medyaya bilgi veren Sinopharm yetkilisi Zhu Jingjin ise, “Delta ve Beta varyantlarına karşı aşı geliştirdik. Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları tamamlandı” ifadelerini kullanırken detaylı bilgi vermekten kaçındı.

mRNA’DA 10 KAT FAZLA ANTİKOR

Çin'de geliştirilen Sinopharm ve Sinovac aşılarının etkisiyle ilgili diğer aşılarla kıyaslama yapılan çalışmalar yürütülmüştü. Saygın tıp dergisi The Lancet’te yer alan bir çalışmada Pfizer-BioNTech’in mRNA aşısı ve Sinovac’ın geleneksel yöntemle geliştirdiği corona virüsü aşısı karşılaştırıldı.

Hong Kong’da yürütülen çalışmada iki doz Pfizer-BioNTech aşısı yapılan sağlık çalışanlarının, Sinovac aşısı uygulanan kişilere oranla vücuttaki antikor seviyesinin 10 kat daha yüksek olduğu gözlemlendi.

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