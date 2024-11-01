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Geleneksel Bulgur Köftesi İçin PGI Tescil Çalışmaları

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Larnaka Ticaret ve Sanayi Odası ve Larnaka Turizm Kurulu’ndan Geleneksel Bulgur Köftesi İçin PGI Tescil Çalışmaları
Geleneksel Bulgur Köftesi İçin PGI Tescil Çalışmaları

Larnaka Ticaret ve Sanayi Odası (EBEL) ve Larnaka Turizm Kurulu (ETAP), Kıbrıs adasının geleneksel bulgur köftesi (skaliotiki koupa, kibbeh) için Korunmuş Coğrafi İşaret (PGI) tescili almak amacıyla ortak bir çalışma yürütüyor. Bu araştırma, bulgur köftesinin ayırt edici özelliklerini incelemeyi hedefliyor.

Çalışmanın, Larnaka’nın eski belediye başkan yardımcısı ve araştırmacı Alexis Michailidis'in gerçekleştirdiği araştırmaya dayanacağı belirtiliyor. Uzun zamandır Larnaka mutfak mirasının temel unsurlarından biri olarak kabul edilen bulgur köftesinin ayırt edici özelliklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Philenews’te yer alan habere göre, araştırma tamamlandığında, tanıtım kampanyaları ile birlikte PGI başvurusunu sunma prosedürleri başlayacak. Bu süreç, yerel lezzetlerin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını güçlendirecek.

Ayrıca, Athienou Belediyesi, Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri'nde halihazırda listelenen ünlü ekmeği ve lokum (loukoumi) tatlıları için PGI statüsü elde etme çabalarını sürdürüyor. Şu anda Larnaka bölgesinden yalnızca iki ürün PGI statüsüne sahip: ‘makaronia tis smilas’ makarnası ve Kıbrıslı Türklerin ‘gullurikya’ adını verdiği ‘tertzielloudhkia’. Bu ürünlerin tescili, Larnaka Kırsal Kadınlar Derneği'nin çabalarıyla gerçekleştirilmiştir.

Haberde, PGI ürünlerinin tanıtımının EBEL ve ETAP Larnaka tarafından organize edileceği ve 7 Kasım’da Radisson Blu otelinde gerçekleştirilecek olan ikinci CyFood B2B Forumu’nda önemli bir odak noktası olmasının beklendiği belirtiliyor. ETAP, ünlü TV şefi Tonia Buxton’un etkinliğe katılarak, hedefli pazarlama faaliyetleriyle Kıbrıs gastronomisinin uluslararası tanıtımını destekleyeceğini duyurdu.

Forum, Kıbrıslı üreticiler ve işleyiciler ile turizm ve gıda hizmeti profesyonelleri arasında iş birliğini güçlendirmeyi ve otantik Kıbrıs lezzetlerinin ziyaretçilerin yemek deneyimlerine entegre edilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu girişimler, Kıbrıs’ın gastronomik zenginliğini koruma ve tanıtma yönünde önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

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