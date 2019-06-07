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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Geleneksel İskele Festivali 52. yılında...

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Geleneksel İskele Festivali, 52. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.
Geleneksel İskele Festivali 52. yılında...

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek İskele Festivali için hazırlıklar sürüyor. 28 Haziran’da kapılarını açacak İskele Festivalin detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu yıl 36. kez yapılacak olan ve Bülent Günkut imzası taşıyan Gençlik Yarışması’nda ise yılın genç kızı ve genç erkeği unvanının yeni sahipleri belli olacak. 

Gençlik Yarışması 6 Temmuz Cumartesi akşamı 18.30’da başlayacak. Başvuruları başlayan yarışmanın finalinde dereceye girenlere para ödülü takdim edilecek. Yılın genç kızı ve erkeğine 1000 TL’lik para ödülünün verileceği yarışmada 2’nciler 700, 3’üncüler ise 500 TL’lik ödülün sahibi olacak.  13-19 (2000-2006 doğumlular)  yaş arası gençlerin katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 6 Temmuz. 

Yarışmaya katılmak isteyen gençler başvurularını 0548 810 11 08 ve 0542 853 66 83 numaralı telefonlar aracılığıyla yapabilecek. 

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