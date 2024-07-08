Geleneksel İskele Festivali Simge Sağın konseri ile final yaptı

Açılışıyla olduğu kadar her günüyle dolu dolu geçen ve festivali ziyaret edenler tarafından tam not alan İskele Festivali’nin kapanış konserini ise Simge Sağın verdi. İskele Belediyesi tarafından güvenliğin sağlandığı konserde binlerce kişinin, şarkılarına eşlik ettiği Simge Sağın, Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi, ülkedeki ilk halk konserinde müzikseverlerle buluşmasına vesile olan İskele Belediyesi’ne teşekkür etti.

İSKELE ECEVİT MEYDANI HINCAHINÇ DOLDU

28 Haziran’da Edip Akbayram konseri ile başlayan 52. Geleneksel İskele Festivali, Simge Sağın konseri ile sona erdi. 10 gün süren festivalin finalinde sahne alan şarkıcı, şarkılarını, İskele Ecevit Meydanı’nı deyim yerindeyse hıncahınç dolduran kalabalıkla birlikte seslendirdi. Simge Sağın, sahnede kaldığı süre boyunca seslendirdiği şarkılar kadar danslarıyla da göz dolduran ve konseri izlemeye gelenlerden tam not aldı.

10 GÜN DOLU DOLU GEÇTİ

5 yıl aranın ardından renkleri ve kültürleri yeniden İskele’de buluşturmayı başaran İskele Belediyesi’nin bu yıl 52.’sini düzenlediği Geleneksel İskele Festivali, 10 gün sürdü ve her günü dolu dolu geçti. Festival bünyesinde, bu yıl 27.’si düzenlenen İskele Belediyesi

Uluslararası Halk Dansları Festivali, Larnakalılar Gecesi, Karadenizliler Gecesi, İskele Rallisi, Benon Dervişler Bisiklet Yarışması, Tenis Turnuvası, Minikler Halı Saha Turnuvası, Sporting Yarışması, Satranç Turnuvası, Darts Yarışması, İskele Okçuluk Yarışması, Yağlı Direk Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması, Tavla Turnuvası, Olta ile Balık Avlama Yarışması, Kıbrıs Mutfağından Lezzetler Yarışması, Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi ve Çocuk Şenliği yer aldı.

YERLİ&YABANCI HALK KONSERLERE AKIN ETTİ

28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen İskele Festivali konserlere de ev sahipliği yaptı. 28 Haziran’daki açılışında Edip Akbayra’ın sahne aldığı festivalde, Grup Otantik, Mert Demir, Yahya, İbrahim Kurşiniler, Selçuk Balcı ve Simge Sağın da konser verdi.