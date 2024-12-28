Geleneksel İskele Kupası Şampiyonu Gençlerbirliği

İskele kupasında oynanan final maçını Çetinkaya TSK karşısında 70-58 kazanan Larnaka Gençler Birliği SK şampiyon olarak tamamladı.
Şampiyonluk töreninde kupaları 1. ve 2.'ye İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu verdi.
İskele kupasında oynanan final maçını Çetinkaya TSK karşısında 70-58 kazanan Larnaka Gençler Birliği SK şampiyon olarak tamamladı.
Şampiyonluk töreninde kupaları 1. ve 2.'ye İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.