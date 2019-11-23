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Geleneksel Lefkara Nakış Günü ile Aksa IV. Fotofest Ödül Töreni ve Sergisi yarın Çayırova’da…

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Geleneksel Lefkara Nakış Günü ile AKSA IV. Fotofest Ödül Töreni ve Sergisi, yarın Çayırova Lefkara Evi’nde düzenlenecek. Etkinlik, Başbakan Ersin Tatar tarafından saat 10.00’da açılacak.
Geleneksel Lefkara Nakış Günü ile Aksa IV. Fotofest Ödül Töreni ve Sergisi yarın Çayırova’da…

çılış konuşmalarının ardından ilk olarak, AKSA IV. Fotofest Ödül Töreni ve Sergisi açılacak. Ardından Lefkara Nakış Günü açılışı ile stant ziyaretleri yapılacak.
Yiyecek-içecek stantlarında Lefkara’ya özgü Lefkara tava- galombrama (şammali) ve Lefkara çöreği ile diğer geleneksel Kıbrıs mutfağı yiyecek ve içecekleri satışa sunulacak.
Gün boyu alışveriş ve eğlence olanağı sunulacak etkinlikte, saat 12.00’de Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları gösterileri, saat 12.45’te “Fotoğraf Sanatçısı Veysi Soyer kimdir?” tanıtımı ve sunumu, saat 13.30’da da Lefkara kökenli Çayırova köylüsü Hasan Akancan’dan kaval dinletisi ve şarkılar yer alacak.
Etkinlik çerçevesinde saat 14.00’te Sevgi Özduman keman dinletisi sunacak, saat 16.00’da da Lefkara nakış işi vali masası örtüsü özel açık artırması gerçekleştirilecek.
Çocuklar için de gün boyu çocuk oyun parkı eğlencesi ve çocuklara yüz boyaması etkinlikleri yer alacak

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30 KASIM’DA DA ETKİNLİK VAR


Çayırova köy halkı ile fotoğraf sanatçılarının, ustalarının ve derneklerin sunum ve tanışma etkinlikleri ise 30 Kasım Cumartesi saat 11.00’de Çayırova Lefkara Evi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte, FODER, FODOS ve GİFDER’in tanıtımı ve sunumu yapılacak.

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