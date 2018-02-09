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“Geleneksel Türk Okçuluğu” kursu düzenleniyor

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“Geleneksel Türk Okçuluğu” kursu düzenleniyor
“Geleneksel Türk Okçuluğu” kursu düzenleniyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, “Geleneksel Türk Okçuluğunu sevdirmek, gençleri ata sporlarına teşvik etmek ve gelenekleri yeni nesillere aktarmak” amacıyla “Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu” düzenliyor.
Kurs, Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından “Kemankeş Projesi” kapsamında 16 ülkede düzenlenecek Türk Okçuluğu Kursları çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Enstitü tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünün, KKTC Okçuluk Federasyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin katkılarıyla  düzenleyeceği “Geleneksel Türk Okçuluğu” kursunun ilk dersi yarın saat 13.00’da Yakın Doğu Koleji’nin spor salonunda yapılacak.
Salı ve Cumartesi olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilecek kurslar 36 saatlik eğitimin ardından tamamlanacak. Kursları başarıyla tamamlayan öğrenciler Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye’de düzenleyeceği faaliyetlere katılma fırsatı yakalayacak.

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