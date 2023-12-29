Geleneksel Yeni Yıl Hediyeleri Çocuklarla Buluştu

​​​​​​​İskele Belediyesi’nin gelenekselleşen ve çocuklar tarafından büyük bir heyecanla beklenen yeni yıl hediyeleri, bu yıl da çocuklara ulaştı.

Her yıl, özellikle yeni yıl arifesinde, yılın son ders gününde, çocukları ziyaret eden İskele Belediyesi, yanında götürdüğü hediyeleri de çocuklara taktim etti. Hediyelerle birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yeni yıl mesajı da çocuklara iletildi.

YAŞ GRUBUNA GÖRE HEDİYELER, ÇOCUKLARA TAKTİM EDİLDİ

İskele Belediyesi, belediye sınırları içindeki ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören tüm çocuklara hediyelerini ulaştırdı. Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, Ötüken Özel Eğitim Okulu, Maarif Anaokulu ve Yuvam Anakucağı’nın ziyaret edildiği etkinlikte, çocuklar, aldıkları hediyelerle, mutlu bir gün geçirdi.

İskele Belediyesi’nin bu yıl ki hediyesi ise yine yaş gruplarına göre değişti. Kreş ve anaokuldaki kız çocuklarına bebek, erkek çocuklarına karakter oyuncağı, ilkokul 1. 2. 3. 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine ise kutu (zeka) oyunları hediyeleri verildi. Tüm hediyeler, çocuklar tarafından çok beğenildi.